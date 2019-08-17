Операция "Мак-2019": житель Арзамаса выращивал коноплю в теплице

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В ходе проведения операции "Мак-2019", полицейские и сотрудники УФСБ обнаружили кусты конопли, которые житель Арзамаса выращивал у себя в теплице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, у 32-летнего мужчины изъяли 47 кустов конопли, а также две трёхлитровые банки с уже высушенным растением.
По данному факту по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
За совершение подобного преступления российским законодательством предусмотрено наказание - штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Ранее мужчину осудили за сбор дикорастущей конопли в Навашинском районе. Он получил один год лишения свободы условно.
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