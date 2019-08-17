Операция "Мак-2019": житель Арзамаса выращивал коноплю в теплице Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В ходе проведения операции "Мак-2019", полицейские и сотрудники УФСБ обнаружили кусты конопли, которые житель Арзамаса выращивал у себя в теплице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, у 32-летнего мужчины изъяли 47 кустов конопли, а также две трёхлитровые банки с уже высушенным растением.

По данному факту по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

За совершение подобного преступления российским законодательством предусмотрено наказание - штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.



Ранее мужчину осудили за сбор дикорастущей конопли в Навашинском районе. Он получил один год лишения свободы условно.