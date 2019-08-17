ЭнергосбыТ Плюс уведомил должников о возможном ограничении горячей воды

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил двум должникам-юрлицам предупреждения о возможном ограничении горячей воды. Санкции могут коснуться дзержинских ООО "Управдом" и ООО "Шелтер", сумма неплатежей которых составляет почти 100 тысяч рублей.
Организации не оплачивали счета за потребленную горячую воду в течение трех и более расчетных периодов, что в результате привело к образованию долга. Сейчас для того, чтобы не остаться без ресурса, им необходимо в кратчайшие сроки полностью оплатить задолженность.
Поставщик услуги ПАО "Т Плюс" имеет право прекратить горячее водоснабжение в установленном действующим законодательством порядке. При этом расходы на осуществление процедуры прекращения и последующего восстановления ГВС будут возложены на должников.
Уведомления о наличии долга и необходимости его погашения в августе получили еще две организации. Сейчас эти должники - ООО "Эгис" и ООО "ДЛМ-Недвижимость" - свою задолженность погасили в полном объеме.
"Своевременная оплата поставленных услуг отопления и горячего водоснабжения – залог качественной подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону и его стабильного прохождения. Рекомендуем потребителям ответственно относиться к вопросам своевременной оплаты потребленных тепловых ресурсов и оперативного погашения задолженности", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.
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