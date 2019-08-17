Нижегородские многодетные семьи, купившие автобус, смогут не платить за него транспортный налог Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 августа внесли поправки в региональный закон "О транспортном налоге", избавив многодетные семьи от уплаты налога за автобусы или микроавтобусы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

До внесения поправок многодетные семьи освобождались от уплаты налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. Сейчас же в закон добавлены автобусы и микроавтобусы, поскольку многодетные семьи приобретают и этот транспорт тоже.

Как пояснили в пресс-службе, аналогичные нормы реализуются в других субъектах РФ — Краснодарском крае, а также Владимирской и Оренбургской областях. Льгота в Нижегородской области предоставляться на одно зарегистрированное транспортное средство.

"Мониторинг законов проводится для улучшения качества их исполнения. Мы увидели, что семьи, купившие автобус, не могут воспользоваться льготой по транспортному налогу. Принятые изменения в закон устраняют эту проблему", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.