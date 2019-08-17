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Происшествия

Придавил телом: житель Арзамасского района подозревается в причинении смерти младенцу

29 августа 2019 12:34  [66] Происшествия

Житель Арзамасского района подозревается в причинении смерти младенцу по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 августа 2019 года в ночное время нетрезвый мужчина, уснув на диване, по неосторожности придавил своим телом спящего рядом с ним 7-месячного сына. Смерть мальчика наступила от механической асфиксии.

В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ближайшее время его будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Ранее, причинившая по неосторожности смертельную травму младенцу массажистка из Нижегородской области получила 1,5 года условно.

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