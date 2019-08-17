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Бизнес

Альфа-Банк вошел в лидеры рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking

29 августа 2019 12:48  [54] Бизнес

Альфа-Банк - первый частный банк, который вошел в число лидеров ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Альфа-Банк в 2019 году поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.

"Мы выражаем благодарность нашим клиентам за оказанное доверие и коллегам по рынку за высокую оценку нашей работы. Именно доверие клиентов мы считаем основой нашего успеха. Благодаря слаженной работе команды Альфа Private мы реализуем все наши смелые и амбициозные планы, совершенствуем уровень сервиса и расширяем спектр услуг", - сказала директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Для составления рейтинга редакция Forbes опросили 30 финансистов и представителей банковской индустрии, на основании их голосов отобрали десять лучших банков. Рейтинговый балл для российских банков на 35% состоит из числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного участника, на 35% - от оценки аналитиков Frank RG. Еще 30% зависят от следующих показателей: активы, рейтинг, число клиентов и офисов, ставки по депозитам. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг - 100 баллов.

В пресс-службе пояснили, что рейтинговый балл для иностранных банков на 50% зависит от числа голосов, поданных российскими банкирами и family-офисами, на 50% - от позиции в рейтинге Euromoney.

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