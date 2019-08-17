Технический перевод в бюро переводов "Традос"

Бюро переводов «Традос» оказывает услуги по переводу технических текстов.

Технический перевод – это перевод технических текстов и документации. Такой вид перевода является самым тяжелым, сложных и трудоемким процессом из всех видов переводов.

Бесспорно, при проведении технического перевода текста необходима точность перевода терминологии в соответствии с принятыми стандартами в этом государстве. А это, главным образом, зависит от квалификации и большого опыта переводчика и редактора в этой области.

В бюро переводов «Традос» с Вашими документами и текстами будут работать редакторы и специалисты с огромным опытом работы по всем видам технического перевода и нужной тематики.

Перевод технической документации - трудоемкий и кропотливый процесс

Перевод технической документации по своей сути является трудоемким процессом, поскольку требует знания не только специфики языка но и различной технической терминологии, которая редко встречается в повседневной жизни. В данном виде переводов наиболее часто применяются сложные синтаксические конструкции, специальные сокращения, аббревиатуры и термины. Если сравнивать технический перевод, к примеру, с художественным, то в первом случае недопустимы неточности и «размытость» значений. Здесь все, как в математике — четкая подборка терминологии, которая требует изначально правильного перевода.

Кроме всего прочего, при переводе технической документации часто возникают трудности, в частности, когда необходимо найти соответствующий иностранному термин на русском языке. Человек, который мало разбирается в технической тематике, вряд ли сможет это сделать, не прибегая к помощи профессионалов. Постоянный рост производственных мощностей в мире, активное развитие научно-технической сферы, стремительное развитие языков и появление новых сокращений и терминов требуют от переводчика доскональных знаний не только с лингвистической точки зрения, но и с технической.

Как вы сами понимаете, сложный и насыщенный терминологией перевод требует комплексного подхода и не терпит дилетантов. К примеру, если у вас имеются базовые знания того или иного языка, это совсем не означает, что, к примеру, взяв словарь, Вы сможете осуществить грамотный перевод текста. Бюро переводов «Традос» предлагает Вам освободить себя от кропотливого поиска перевода сложных терминов и обозначений в словарях и сети Интернет, поскольку наши профессиональные специалисты с многолетним опытом работы и солидным багажом знаний занимаются переводом технической документации любого уровня сложности. Доверьте эту задачу грамотным специалистам из нашего бюро переводов. Нам под силу переводы самых различных уровней сложности, целевого назначения и, что немаловажно, мы работаем со всеми языками мира. Кроме всего прочего, наши грамотные сотрудники осуществляют не только перевод технического текста, но и выполняют комплексную верстку и полноценное форматирование текста.

Как бы то ни было, к такому виду переводов должен подойти высококвалифицированный специалист, четко знающий свое дело. Бюро переводов «Традос» работает со следующими видами технической документации:

научно-технические статьи;

описания к оборудованию;

спецификации;

технические инструкции;

сертификаты соответствия;

чертежные планы, чертежи различных форматов, схемы, графики;

руководство пользователя;

статьи научно-технического плана;

и другие виды перевода технической документации со всех (на все языки) языков мира

Современное развитие производства привело к тому, что крупные предприятия держат в штате великое множество переводчиков, которые специализируются именно на научно-технической сфере. А что делать небольшим компаниям, которые также имеют дело с иностранными языками, но штатное расписание и небольшие доходы не позволяют привлекать к работе собственного переводчика. Так, бюро переводов «Традос» готово предоставить свое надежное плечо помощника, выполняя для Вас качественные переводы технических текстов. Наш штат располагает целым рядом переводчиков, которые имеют не только филологическое образование, но и техническое, уместно компилируя эти две области знаний, выполняя профессиональный и высококачественный перевод технической документации.

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