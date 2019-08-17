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Бизнес

Депутаты ЗС НО обратятся в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона, регулирующего работу такси

29 августа 2019 13:38  [113] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 августа приняли обращение регионального парламента к председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину о необходимости скорейшего принятия проекта федерального закона, регулирующего работу такси. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Речь идет о законе "О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

В пресс-службе пояснили, что Нижегородской области такой закон необходим в связи с тем, что в 2019 году в Нижнем Новгороде были зафиксированы конфликтные ситуации с участием представителей таксомоторных компаний из других регионов.

Дело в том, что действующее сейчас законодательство не позволяет полностью регулировать перевозку пассажиров в такси, что создает возможность для некачественного оказания данных услуг и появлению недобросовестных перевозчиков.

В декабре 2018 года Госдума приняла в I чтении проект федерального закона, которым предлагается установить основы госрегулирования деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, разграничить полномочия между федерацией и регионами в данной сфере.

"Любой человек, который нарисовал "шашечки" на автомобиле или даже без таковых, может сегодня возить людей практически безнаказанно. Очевидно, что для оптимизации работы такси необходимо принять федеральный закон в окончательном чтении. На территории страны должны действовать единые правила для всех регионов. Только так можно навести порядок в этой сфере", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

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