Нижегородский водоканал выбрал 20 победителей отборочного этапа акции "Счастливая платежка". Об этом сообщает пресс-служба компании.
По итогам первого полугодия розыгрыш проводился среди 310 077 лицевых счетов при помощи генератора случайных чисел.
Список лицевых счетов абонентов, признанных победителями предварительного отбора, выглядит следующим образом:
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Подведение итогов акции и розыгрыш призов по результатам первого полугодия пройдет 5 сентября 2019 года в 17:00 в Центре по работе с абонентами по адресу: Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а.
В пресс-службе напомнили, что Нижегородский водоканал с 1 января 2019 года по 10 января 2020 года проводит акцию "Счастливая платёжка" для собственников жилых помещений Нижнего Новгорода и Кстовского района. Для участия в акции необходимо ежемесячно производить оплату коммунальных услуг в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в течение 2019 года, а также не иметь задолженности за услуги на 31 января 2019 года.
По окончании первого и второго полугодия 2019 года будет производиться розыгрыш между участниками акции. Подведение итогов состоится 15 марта 2020 года. Главный приз составляет 50 тысяч рублей.
Участие в акции бесплатное. Предварительной заявки на участие в акции не требуется.
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