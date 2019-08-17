Нижегородский водоканал выбрал 20 победителей отборочного этапа акции "Счастливая платежка" Общество

Нижегородский водоканал выбрал 20 победителей отборочного этапа акции "Счастливая платежка". Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам первого полугодия розыгрыш проводился среди 310 077 лицевых счетов при помощи генератора случайных чисел.

Список лицевых счетов абонентов, признанных победителями предварительного отбора, выглядит следующим образом:

317334126 710704103 410033284 510302328 114970268 800012233 510302432 410002770 510405469 100420001 108922502 800011566 710302426 510504000 800053593 800025571 410029771 410034194 210805738 114970085

Подведение итогов акции и розыгрыш призов по результатам первого полугодия пройдет 5 сентября 2019 года в 17:00 в Центре по работе с абонентами по адресу: Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а.

В пресс-службе напомнили, что Нижегородский водоканал с 1 января 2019 года по 10 января 2020 года проводит акцию "Счастливая платёжка" для собственников жилых помещений Нижнего Новгорода и Кстовского района. Для участия в акции необходимо ежемесячно производить оплату коммунальных услуг в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в течение 2019 года, а также не иметь задолженности за услуги на 31 января 2019 года.

По окончании первого и второго полугодия 2019 года будет производиться розыгрыш между участниками акции. Подведение итогов состоится 15 марта 2020 года. Главный приз составляет 50 тысяч рублей.

Участие в акции бесплатное. Предварительной заявки на участие в акции не требуется.