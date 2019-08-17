"Т Плюс" инвестировала 7,1 млн рублей в полномасштабную диспетчеризацию Дзержинских тепловых сетей Экономика

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" завершил реализацию проекта полномасштабной диспетчеризации Дзержинских тепловых сетей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Проект реализован совместно с централизованной службой ИТ "Т Плюс" на базе единого программно-технического комплекса производства Schneider Electric.

Центральные тепловые пункты ДТС оснащены контроллерами Modicon M340, в диспетчерской внедрено новейшее программное обеспечение Expert ClearSCADA, в которой обрабатывается около 25 тысяч сигналов. В системе реализованы удаленное управление и контроль за технологическим процессом, управление доступом на ЦТП и пожарная сигнализация, аутентификация пользователей, ведется автоматический журнал регистрации всех изменений на объектах управления. Создана многоуровневая система управления информационной безопасностью.

"Программное обеспечение имеет мощную объектную базу данных реального времени с функциональными возможностями контроля, конфигурирования и архивирования данных. Его отличительной чертой является простота и эффективность использования как на стадии проектирования, так и в процессе всего срока эксплуатации объекта. Реализация проекта позволит существенно повысить качество и надежность услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей", – отметил руководитель департамента – руководитель центра разработки и поддержки информационных систем "ИТ Плюс" в Нижнем Новгороде Евгений Пулин.

Первый этап программы диспетчеризации и автоматизации Дзержинских тепловых сетей с объемом инвестиций 67 млн рублей был реализован в 2018 году. Стоимость завершающего этапа проекта составила 7,1 млн рублей.