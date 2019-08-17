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Общество

Более 37 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Нижегородской области

29 августа 2019 14:49  [86] Общество

37,5 тысяч первоклассников будут учиться в новом учебном году в Нижегородской области. Всего в регионе 325 тысяч школьников.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, приемка полностью завершена, все образовательные организации готовы к учебному процессу.

Андрей Гнеушев напомнил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию новую школу в п.с. Суроватиха Дальнеконстантиновского района, она откроется 2 сентября.

Также ведется строительство объектов, ввод которых предусмотрен в 2020 году:

- пристрой на 200 мест к зданию школы №7 им. Гайдара Арзамасе
- школа на 1500 мест в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода
- школа на 675 мест в Приокском районе Нижнего Новгорода
- школа на 500 мест в районном поселке Варнавино
- школа на 300 мест в с. Хмелевицы городского округа Шахунья.

На данные цели в 2019 году выделено 2,3 млрд рублей, в том числе 504,9 млн рублей - из федерального бюджета.

Андрей Гнеушев также добавил, что в рамках реализации национального проекта "Демография" в 2019 году в регионе году предусмотрено строительство 21 нового детского сада на 2 220 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет.

СПРАВКА:

На территории Нижегородской области работают 1 185 дошкольных образовательных организаций, 915 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, 19 негосударственных школ, 361 муниципальных и государственных организации дополнительного образования, 77 профессиональных образовательных организаций и 11 образовательных организаций высшего образования.

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