Родители воспитанников детсада в Перевозе добились установки лежачих полицейских после жалоб в соцсетях Общество

Родители воспитанников детсада "Орленок" в Перевозе Нижегородской области добились установки лежачих полицейских после жалоб в соцсетях.

Как отмечается в одной из групп социальной сети "ВКонтакте", жители Перевоза с весны текущего года неоднократно обращались в ГИБДД и администрацию с просьбой установки лежачих полицейских у детсада, однако их жалобы оставались без ответа.

Родительский комитет детсада "Орленок" обратился в группе соцсети с просьбой установить лежачий полицейский и оборудовать перекресток нерегулируемым пешеходным переходов в связи с тем, что рядом установлена детская площадка и находится детсад. По словам родителей, автомобили на данном участке не соблюдают скоростной режим и дорогу переходить "очень страшно".

Стоит отметить, что еще в апреле текущего года они обратились к руководству ГИБДД района с просьбой установить лежачий полицейский, где им ответили, что к августу вопрос будет решен.

Однако, вопрос был решен в кратчайшие сроки лишь после публикации жалобы в соцсетях. Добавим, что 26 августа уже состоялось выездное заседание комиссии администрации города Перевоз совместно с представителями ГИБДД, где решался вопрос о том, как обезопасить пешеходов на данном участке дороги. По итогам совещания было принято решение установить у детсада и детской площадки лежачий полицейский.

Как пояснили в администрации г.о.Перевозский, искусственная неровность со всеми надлежащими дорожными знаками уже будет установлена в течение сентября.