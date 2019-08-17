ЕР поддерживает идеи нижегородских ученых о совершенствовании практики выделения грантов на научную деятельность Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вячеслав Никонов 28 августа провел прием граждан в региональной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".



Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов совместно с авторитетными представителями образовательной сферы обсудил совершенствование учебного процесса в вузах региона, реализацию партийного проекта "Новая школа", проблемы подготовки и закрепления молодых педагогов в учебных заведениях области.

С вопросами, связанными с методикой распределения грантов на научную деятельность, международными научными и студенческими обменами, экспортом образовательных услуг к председателю комитета Госдумы по образованию и науке обратился доктор социологических наук Сергей Судьин.

"Действительно, гуманитарии поставлены в более сложное положение по сравнению с учеными из других областей науки при получении грантов. Мы намерены пересмотреть некоторые нормативы и снизить неравенство", - отметил Вячеслав Никонов.

"Справедливо задан вопрос о проблемах, возникающих при международном университетском обмене опытом и экспорте образовательных услуг. Россия серьезно отстает от стран - лидеров в сфере экспорта образования. Достаточно сказать, что сейчас в вузах страны обучается только 280 тысяч иностранцев. Этот вопрос в настоящее время является предметом рассмотрения специальной комиссии при министерстве науки и высшего образования РФ", - продолжил глава профильного комитета Госдумы.

"Темы обсуждения выходят на федеральный уровень, но имеют и непосредственное региональное измерение", - отметил Никонов по итогам встречи с Сергеем Судьиным.

Реализации партийного проекта "Новая школа" был посвящен разговор с координатором проекта Мариной Еминцевой.

"Проект "Новая школа" осуществляется в области хорошими темпами, создан общественный совет, реализуется региональная программа "Капитальный ремонт". Всего за шесть лет в 390 школах будет выполнен капитальный ремонт. Основная проблема - при строительстве или капитальном ремонте школ сложно найти высокопрофессиональных подрядчиков, ключевой причиной является низкая проектная стоимость работ", - рассказала Еминцева.

Депутат Госдумы назвал тревожным тот факт, что реальные расходы на строительство превышают сметную стоимость.

"Надо еще раз проверить ситуацию и определить, является ли это системой при строительстве школ или имеет единичный характер. От этого будет зависеть уровень необходимых решений", - подчеркнул Вячеслав Никонов.

В ходе обсуждения был затронут вопрос о возврате распределительной системы в отношении выпускников педвузов.

"Склонен считать, что такой возврат в любой форме нецелесообразен, более того, он противоречит конституционным принципам. Напротив, я поддерживаю предложения о дополнительных материальных и иных стимулах для молодых педагогов, способствующих их закреплению в школах. Прежде всего, это подключение к преподавательской деятельности еще в студенческие годы, система целевого обучения, программа "Земский учитель", повышение заработной платы педагогам – выпускникам вузов. Наш комитет совместно с профильными министерствами обсуждает законопроект, предусматривающий установление заработной платы молодым педагогам на уровне 70% от средней зарплаты по региону", - сообщил председатель комитета Госдумы по образованию и науке.

Вячеслав Никонов рассмотрел также ряд конкретных просьб от жителей области.

С личной просьбой к депутату обратилась жительница города Наталья Казулина. Женщина, одна воспитывающая двух сыновей-близнецов, попросила оказать содействие в получении мест для них в детском дошкольном учреждении.

"Дети – это святое, на такую проблему невозможно не отозваться", - немедленно откликнулся депутат.