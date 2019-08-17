Кроссовки на каждый день: нижегородскую лабораторию выбрали для исследования Роскачества Общество

Один из образцов, участвующих в тестировании Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Лаборатория Нижегородского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии была выбрана для проведения исследования Роскачества по оценке характеристик беговых кроссовок. Об этом сообщила представитель пресс-службы Роскачества Екатерина Акулич.

"Мы не просто смотрели документы и портфолио лабораторий, мы искали такую, которая на практике может выполнить исследование. Лаборатория в Нижнем Новгороде оказалась одной из лучших в России", - сказала она.

Беговые кроссовки как повседневные

К настоящему времени исследования завершились. В Нижнем Новгороде кроссовки изучались по биомеханическим показателям, далее они будут направлены в Москву, где их проанализируют на предмет разрыва и трения. Результаты будут представлены в виде рейтинга в конце сентября.

"Испытание является очень важным. Основная масса народу сейчас ходит в кроссовках, причем использует эту обувь как повседневную. Необходимо знать, не наносит ли она вред", - отметила кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения функциональной диагностики университетской клиники ФГБОУ ВО "ПИМУ" Наталья Рукина.

Екатерина Акулич добавила, что ранее исследования кроссовок Роскачеством не проводились, поэтому они имеют большую значимость.

Всего исследованию подверглись 16 пар беговых кроссовок. Все они – популярные среди россиян модели известных марок. Все образцы "обезличены", то есть не имеют бирок и других опознавательных знаков.

Среднестатистический человек

Исследования проводились при участии небольшого числа волонтеров.

"Волонтером мог стать только здоровый человек без сколиоза, травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Нормостеник – не худой, не толстый. Среднестатистический человек. Молодой – с возрастом в организме человека происходят изменения", - пояснила Наталья Рукина.

(на волонтере закрепляют необходимые датчики)

Все кроссовки проверили по четырем показателям.

Испытание № 1

Первое исследование - это видеоанализ ходьбы, с помощью которого сотрудники лаборатории определили угловые перемещения и цикл шага. На волонтере закрепили специальные датчики, которые передавали сигналы на компьютер. Там специальная программа при учете биометрических данных высчитала нужные показатели.

(специалисты анализируют ходьбу волонтера при помощи датчиков)

Испытание № 2

Далее сотрудники НИИТО исследовали внутриобувное давление. Информацию программе передавали специальные стельки, которые откалиброваны под вес волонтера. В результате эта программа позволила изучить давление полностью на всю стопу за цикл шага, сравнить давление на левой и правой ноге, определить как распределяется давление в области пятки, средней и передней части стопы.

(специалисты анализируют ходьбу волонтера при помощи стелек)

Испытание № 3

Третьим испытание стало изучение мышечной активности во время ходьбы, поскольку ходьба в кроссовках может вызывать напряжение тех или иных мышц. Исследовались две большеберцовые и две икроножные мышцы.

Испытание № 4

Заключительным стало статическое исследование – как стоит человек в обуви. Важно было понять, насколько кроссовки помогают поддерживать баланс. Каждый образец тестировался десять раз.

(исследование кроссовок в статике)

Результаты исследования в Нижнем Новгороде оказались довольно позитивными. Двое кроссовок с неэффективным балансом не прошли четвертое испытание. Остальные были признаны подходящими для использования.