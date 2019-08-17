Нижегородских победителей "Первой Народной Медицинской Премии" наградили 29 августа Общество

Фото: Юлия Горшкова

Нижегородских победителей "Первой Народной Медицинской Премии" наградили 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

VII торжественная церемония награждения состоялась в нижегородском Театре Юного Зрителя. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Андрей Гнеушев, вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова, члены правительства области, а также представители Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Территориального фонда ОМС и общественных организаций.

По словам Глеба Никитина, то, что премия народная, делает ее особенно ценной.

"При существующих проблемах системы здравоохранения, о которых сейчас прямо и открыто говорят все, в том числе президент РФ Владимир Путин, наша медицина продолжает жить и развиваться. Проводятся сложнейшие операции, совершаются по сути чудеса. Профессионализм наших врачей помогает спасти совершенно конкретные человеческие жизни. Я убежден, что все держится на людях - настоящих профессионалах своего дела. На тех, кто самоотверженно выполняет нелегкую работу, невзирая ни на какие трудности. На тех, кто каждый день готов брать на себя ответственность за чужие жизнь и здоровье", - сказал губернатор.

Он добавил, что правительство Нижегородской области предпринимает сегодня очень многое для совершенствования системы здравоохранения в регионе.

"Мы намерены максимально использовать все возможности национального проекта "Здравоохранение", рассчитанного на шесть лет, который предполагает масштабную модернизацию всей системы. К настоящему времени основные его ориентиры на уровне области уже сложились", - отметил Глеб Никитин.

Глава области вручил почетные штандарты губернатора руководителям учреждений здравоохранения региона: Дине Шакуровой, главному врачу Нижегородского гериатрического центра (клиническая больница N3), Анне Кондюриной, главному врачу центра психического здоровья детей и подростков и главному врачу городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инне Пудовой.

В 2019 году в Премии приняли участие 160 медучреждений Нижегородской области. На протяжении пяти месяцев жители региона говорили "спасибо" своим врачам. Более 300 тысяч жителей Нижегородской области выразили слова благодарности и поддержки своим врачам. Голосование за медработников проходило по десяти основным номинациям и двум спецноминациям.

Нижегородские пациенты голосовали за врачей-нейрохирургов, онкологов, хирургов, неврологов, инфекционистов, акушеров-гинекологов, оториноларингологов, терапевтов, педиатров, офтальмологов, медицинских сестер, а также выбирали лучшие медицинские учреждения.

Как подчеркнул заместитель губернатора Андрей Гнеушев, самоотверженность и умение в любой ситуации во главу угла поставить интересы больного, свидетельствуют не только о высоком профессионализме нижегородских врачей, но и о масштабе их личности.

"Времена меняются, не стоит на месте прогресс. В профессии появляются новые требования и задачи, новые высокие технологии, методы, лекарства, аппараты. Строятся современные корпуса больниц и поликлиник, а прежние ремонтируются и реконструируются в соответствии с новыми стандартами. Но все это ничего не значит и ничего не стоит без вас - без ваших чутких, горячих сердец, без ваших по-настоящему золотых рук", - сказал Андрей Гнеушев, приветствуя лауреатов.

Лучшими врачами по мнению пациентов в 2019 году стали: терапевт Алексей Маклов (городская поликлиника №4 Канавинского района), отоларинголог Нина Кленова (детская городская больница №2), офтальмолог Ольга Деревянкина (городская больница №7), педиатр Светлана Надельман (НОНЦ СПИД), гинеколог Сергей Нефедов (городская больница №29), хирург Александр Шахов (городская клиническая больница №30), онколог Наталия Уварова (Нижегородский областной клинический онкологический диспансер), инфекционист Елена Миронова (городская больница №37), невролог Екатерина Паркаева (городская больница №33), нейрохирург Сергей Рогожкин (больница им. Н.А.Семашко).

Впервые в 2019 году появилась номинация "Народный рейтинг медицинских учреждений". Абсолютным победителем названа нижегородская городская больница № 39.

Проект реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области, регионального министерства здравоохранения. За последнее время проведения Премии выбрано 336 финалистов, из них 208 стали лауреатами. В 2019 году их количество увеличится. Более 1,5 миллионов пациентов уже выразили благодарность и поддержку врачам, а количество медучреждений выросло более чем в два раза.