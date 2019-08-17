Нижегородские мобильные "Кванториумы" хотят купить семь регионов РФ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские мобильные "Кванториумы" хотят купить семь регионов РФ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава области 29 августа проверил готовность одного из первых мобильных "Кванториумов" перед началом их тестовой работы. Также на заседании Законодательного собрания Нижегородской области было принято решение о выделении средств на обеспечение деятельности мобильных "Кванториумов".

Мобильный детский технопарк "Кванториум" представляет собой передвижной комплекс на базе ГАЗели Next и прицепа, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, который позволит обеспечить школьникам из удаленных районов Нижегородской области доступность дополнительного образования. На базе комплекса можно проводить обучающие занятия по таким направлениям как дополненная и виртуальная реальность, промышленный дизайн, геопространственные и информационные технологии, робототехника, программирование и конструирование летательных аппаратов, создание прототипов и моделей в высокотехнологичных лабораториях.

"Нижегородская область стала первой в стране, где появились передвижные "Кванториумы". Сегодня у нас два таких комплекса, а в перспективе должно появиться еще шесть. Закупить их предполагается в рамках национального проекта "Образование" в ближайшие три года", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что сейчас нижегородская модель мобильного "Кванториума" единственная в России. Она полностью производится на площадках в Нижнем Новгороде, Семенове и Балахне.

"Семь регионов уже проявили заинтересованность в покупках таких комплексов. Уже есть предварительные заказы. Для того, чтобы сделать проект еще более востребованным, в настоящее время разрабатывается "Кванториум" на базе автомобиля "ГАЗон Next". Это повысит проходимость комплекса", - пояснил Глеб Никитин.

Планируется, что в ближайший месяц жители региона смогут ознакомиться с работой "Кванториумов" в тестовом режиме. 31 августа один из них будет работать на фестивале "Высота" в Нижнем Новгороде, второй на Дне города в Арзамасе. 14 сентября опробовать новинку смогут жители Семенова.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

СПРАВКА:

Мобильный технопарк "Кванториум" помогает обучать детей по программам естественнонаучной и технической направленности, а также осуществляющий дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.