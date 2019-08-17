ЭнергосбыТ Плюс проверил должников Кстова вместе с ГИБДД и приставами Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" впервые принял участие в совместном рейде со службой судебных приставов (ССП) и ГИБДД в Кстове. Мероприятие было организовано в рамках информационной кампании "Внимание, должник!".

В ходе рейда сотрудники ГИБДД останавливали автовладельцев, которых проверяли приставы на наличие долгов по исполнительному производству, в том числе за отопление и горячую воду.

"В Кстове наша компания впервые участвует в подобном рейде. В случае, если удается установить наличие судебного решения о принудительном взыскании долга, то судебный пристав вправе наложить арест на имущество гражданина. Каждый житель должен осознавать, что долги рано или поздно придется оплатить. А вместе с ними пени и все судебные издержки", - подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Всего с начала текущего года в суды общей юрисдикции Нижегородской области "ЭнергосбыТ Плюс" направил свыше 3 600 документов на общую сумму 38 млн рублей в отношении жителей Кстовского муниципального района. За 7 месяцев 2019 года в службу судебных приставов передано более 2 700 документов о принудительном взыскании долга.