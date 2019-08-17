Двоих тяжелобольных доставили из Грозного в Нижний Новгород спецбортом МЧС (видео) Происшествия

Двоих тяжелобольных доставили из Грозного в Нижний Новгород спецбортом Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области 30 августа 2019 года.

Пациенты (мужчина 1966 г.р. и мальчик 2005 г.р.) нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.

В полете пациентов сопровождали врачи, психологи МЧС, специалисты Центра медицины катастроф, а также родственники.

Для организации встречи и взаимодействия необходимых служб на месте работала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пациентов доставили для специализированного лечения в ФГБОУ ВО "Приволжский федеральный медицинский университет" Минздрава России.