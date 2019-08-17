Двоих тяжелобольных доставили из Грозного в Нижний Новгород спецбортом МЧС (видео)

Двоих тяжелобольных доставили из Грозного в Нижний Новгород спецбортом Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области 30 августа 2019 года.
Пациенты (мужчина 1966 г.р. и мальчик 2005 г.р.) нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.
В полете пациентов сопровождали врачи, психологи МЧС, специалисты Центра медицины катастроф, а также родственники.
Для организации встречи и взаимодействия необходимых служб на месте работала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пациентов доставили для специализированного лечения в ФГБОУ ВО "Приволжский федеральный медицинский университет" Минздрава России.
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