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Происшествия

Восемь лет получил житель Нижегородской области за убийство брата, не купившего новогодние подарки

30 августа 2019 10:02  [54] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Восемь лет получил житель Нижегородской области за убийство брата, не купившего новогодние подарки. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 30 августа 2019 года, в Городецком районе 31-летний местный житель признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 1 января 2019 года в ходе празднования Нового года в квартире дома пос. Аксентис Городецкого района подсудимый жестоко избил 48-летнего родного брата. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Позднее он пояснил следователям СК, что причиной конфликта послужила обида на брата, который не купил новогодние подарки родственникам.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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