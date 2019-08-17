Последние новости рубрики Политика
30 августа 2019 10:45  [64] Евгений Лебедев поздравит с Днем знаний борских школьников
29 августа 2019 16:38  [220] "Предпринимателей волнует тарифное регулирование, высокое налогообложение и административное давление на бизнес", - Иван Разуваев
29 августа 2019 14:07  [196] Соглашение о сотрудничестве подписали ЗС НО и Российское экологическое общество
29 августа 2019 09:11  [190] "Встреча с предпринимателями – это возможность услышать о проблемах из первых уст", - Глеб Никитин
28 августа 2019 18:01  [1101] "Национальный проект "Образование" качественно повысит уровень российской образовательной системы", - Вячеслав Никонов
28 августа 2019 14:28  [284] Сотрудничество Нижегородской области с "Деловой Россией" обсудил Глеб Никитин
28 августа 2019 10:47  [2559] Денис Цветков уволен с должности директора нижегородского ГУАД
27 августа 2019 13:43  [488] Дети из пострадавшего от наводнения города Тулуна побывали на экскурсиях в Нижнем Новгороде и Дзержинске
25 августа 2019 11:17  [435] Досрочное голосование для избирателей будет организовано в Нижегородской области
22 августа 2019 10:12  [729] "Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета", - Евгений Лебедев
Политика

Евгений Лебедев поздравит с Днем знаний борских школьников

30 августа 2019 10:45  [64] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев примет участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний 2 сентября в 9:00 в школе №2 на Бору.

Спикер регионального парламента поздравит школьников с началом нового учебного года. По традиции Евгений Лебедев вручит первоклассникам страховые полисы в рамках проекта "В будущее с "Единой Россией!".

В этот день в школе будет торжественно открыта "Парта героя", посвященная ее выпускнику – летчику-испытателю Виктору Короткову. Проект предусматривает установку в начальных классах специальных парт с информацией о героях, учившихся в этой школе. За партой будут сидеть ученики, показавшие самые высокие результаты в учебе и активно занимающиеся общественной работой.

Также Евгений Лебедев проведет открытый урок, посвященный Году детского чтения в Нижегородской области и 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph