Евгений Лебедев поздравит с Днем знаний борских школьников Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев примет участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний 2 сентября в 9:00 в школе №2 на Бору.

Спикер регионального парламента поздравит школьников с началом нового учебного года. По традиции Евгений Лебедев вручит первоклассникам страховые полисы в рамках проекта "В будущее с "Единой Россией!".

В этот день в школе будет торжественно открыта "Парта героя", посвященная ее выпускнику – летчику-испытателю Виктору Короткову. Проект предусматривает установку в начальных классах специальных парт с информацией о героях, учившихся в этой школе. За партой будут сидеть ученики, показавшие самые высокие результаты в учебе и активно занимающиеся общественной работой.

Также Евгений Лебедев проведет открытый урок, посвященный Году детского чтения в Нижегородской области и 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.