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Общество

Заморозки до -1° прогнозируются в последний день лета в Нижегородской области

30 августа 2019 11:24  [111] Общество

Заморозки до -1° прогнозируются в последний день лета в Нижегородской области. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ночью и утром 31 августа 2019 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются заморозки в воздухе до 0… -1°С, на поверхности почвы до 0… -3°С.

Что касается погоды на 1 сентября, то по прогнозу Гидрометцентра России днем будет до +20°, ночью +12°. Облачно, возможен небольшой дождь.

В день знаний, который в этом году приходится на 2 сентября, ожидается переменная облачность. Днем до +20°, ночью до +9°. Возможны кратковременные дожди.

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