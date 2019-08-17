Летние каникулы предложено продлить до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для российских школьников и студентов до 1 октября. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.
Издание поясняет, что Василий Власов обратился с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В тексте письма он пояснил, что у учеников и студентов очень высокая нагрузка. Экзамены завершаются только в июне, поэтому учащиеся не успевают отдохнуть за два месяца. Кроме того, многие работают летом, поэтому дополнительное время для них будет не лишним, и они смогут ездить на отдых в начале осени.
"Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему", — написал Василий Власов.
Депутат отметил, что молодежь полностью поддерживает его идею.
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