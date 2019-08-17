НАПП положительно оценила работу и развитие ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Бизнес

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Представители Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) положительно оценили работу и развитие Кстовского нефтеперерабатывающего завода Компании "ЛУКОЙЛ" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"). Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

По данным центра, 27 августа на базе ДК Нефтехимиков в Кстово НАПП провела выездное собрание. В нем приняли участие более 120 человек, в их числе - представители регионального правительства и руководители крупнейших промышленных предприятий региона.

Перед заседанием делегация побывала на Кстовском НПЗ Компании "ЛУКОЙЛ". Руководители предприятия рассказали об истории и перспективных проектах крупнейшего в России нефтеперерабатывающего предприятия. Участники экскурсии смогли увидеть действующие установки и оценить объем строящихся объектов завода.

Рассказывая о деятельности "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза", генеральный директор предприятия Андрей Богданов подчеркнул, что завод продолжает активно развиваться: сегодня успешно реализуется проект по строительству комплекса переработки нефтяных остатков, ряд других проектов по модернизации производства, запуск которых позволит Кстовскому НПЗ встать на один уровень с мировыми лидерами в процессе нефтепереработки. Кроме того, современная модернизация предприятия откроет новые возможности, как для предприятия, так и для жителей региона, предоставив рабочие места.

Генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев в своем выступлении заметил, что "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" показал текущую деятельность и перспективы развития, которые впечатлили всех участников мероприятия.

В ходе совещания представители Ассоциации подвели итоги работы нижегородских промышленников за первое полугодие 2019 года. В докладе исполняющей обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Альбины Разиной было отмечено, что темп роста промышленного производства в Нижегородской области выше, чем в среднем по России, объем отгруженной продукции вырос на 13%, и налогов стало больше, чем в прошлом полугодии.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в своем комментарии дал положительную оценку динамике развития региона за прошедшее полугодие: рост промышленности составил 105%, рост обработки- 107 %, что является одними из лучших показателей в РФ.