Минкульт РФ выделит Нижегородской области средства на создание модельных библиотек Общество

Фото: с сайта http://новаябиблиотека.рф

Минкульт РФ выделит Нижегородской области средства на создание модельных библиотек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Модельная библиотека – это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Как поясняет пресс-служба, модельные библиотеки создаются в рамках национального проекта "Культура". Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первые три такие библиотеки появятся в регионе в 2019 году. Одна из них расположится на территории центральной библиотеки Гагинского района, еще одна в городской детской библиотеке Выксы, а третья — в детская библиотеке им. Ю.Гагарина Дзержинска. В 2019 году Нижегородская область получит на эти цели от минкультуры РФ межбюджетный трансферт в размере 20 млн рублей.

"Сегодня библиотеки востребованы не только как место, где можно почитать книги и периодические издания. Они становятся важными общественными центрами, используются для проведения самых разных культурных мероприятий. Особенно это востребовано в районах региона, где нередко ощущается дефицит подобных пространств", - приводит пресс-служба губернатора слова Глеба Никитина.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году в области создадут еще три модельные библиотеки. На эти цели минкультуры также предоставит региону 20 млн рублей. На этот раз библиотеки появятся на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Решетихинской поселковой библиотеки (Володарский район) и Катунской сельской библиотеки (Чкаловский район).

"Уверен, что создание модельных библиотек послужит достижению одной из целей реализации нацпроекта "Культура" - увеличения к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15%", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".