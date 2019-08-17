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Общество

АПЗ получил диплом конкурса "Авиастроитель года"

30 августа 2019 12:41  [73] Общество

Фото: Александр Барыкин

Конкурсная работа "Наставничество на производстве" АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" стала дипломантом ежегодной премии конкурса "Авиастроитель года-2018" в номинации "За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли среди предприятий". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

В конкурсе по итогам 2018 года приняло участие 95 работ предприятий, организаций, творческих коллективов и физических лиц. Награждение прошло 27 августа в день открытия авиасалона "МАКС-2019" в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского.

Конкурс проводится в восьмой раз, он направлен на развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций и других объединений, добившихся выдающихся результатов в научной, производственной и социальной сферах в области авиастроения.

Диплом генеральному директору АО "АПЗ" Олегу Лавричеву вручил председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров, который входит в состав Национального совета при президенте РФ по профессиональной квалификации.

"Эта новая система должна способствовать выстраиванию единого подхода при подготовке специалистов нашей отрасли. Естественно, предприятия должны повышать подготовку своих сотрудников, а учебные заведения – так обучать специалистов, чтобы они, придя на предприятие, сразу были готовы выполнять любую стоящую перед ними задачу", - отметил Алексей Тихомиров.

Олег Лавричев поблагодарил организаторов конкурса за высокую оценку деятельности предприятия по подготовке кадров.

"Важно сегодня не только для предприятий, но и в целом для отрасли сохранять и передавать профессиональные знания, навыки, компетенции от старшего поколения молодому. Мы это делаем системно и, как говорит экспертный совет, лучше других. Спасибо за высокую оценку!" – добавил Олег Лавричев.

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