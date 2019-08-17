Игровой комплекс на улице Сурикова открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Игровой комплекс на улице Сурикова открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Работы на объекте велись в рамках программы "Формирования комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда".

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин в ходе торжественной церемонии открытия отметил, что новое благоустроенное общественное пространство стало долгожданным подарком для жителей Приокского района и примером для всего города по развитию территорий.

"Мы сегодня убедились, результат получился замечательный. А главное, подтверждение этому улыбки детей и довольные мамы и папы. Мы не просто открыли площадку, а задали некий стандарт для современных дворов. И считаю, что эту практику нужно распространять на весь Нижний Новгород. Говорю об этом с уверенностью, потому что все деньги приходят из федерации по инициативе партии "Единая Россия", и они защищены законом. А значит, уже полюбившаяся нижегородцам программа по благоустройству территорий будет продолжаться и таких праздников будет все больше и больше", - заявил Денис Москвин во время открытия игрового комплекса.

Стоимость строительства этого объекта составила почти 20 млн рублей. За ходом работ, которые продолжались несколько месяцев, следили закрепленные от "Единой России" депутаты и общественные контролеры.

Весь игровой комплекс занимает территорию около 700 квадратных метров. Площадка поделена на несколько зон. На площадке есть все необходимые игровые элементы для детей разных возрастов. Спортивная зона включает в себя площадки для игр и уличные тренажеры, а для спокойного отдыха спроектирована тихая зеленая зона с лавочками и шахматными столиками.

"Самое главное, что эта площадка всесезонная и предназначена абсолютно для всех возрастов. Занятия найдут себе и самые маленькие, и ребята постарше, которые уже занимаются спортом на любительском уровне. В свою очередь, здесь есть все возможности для простого отдыха и общения с близкими и друзьями. Радует, что учтено абсолютно все, а качество исполнения работ – на достойном уровне. Верю, что площадка прослужит местным жителям долгие годы", - подчеркнул депутат.

"Такого игрового комплекса нет нигде в городе, и сегодня он пользуется невероятным спросом. Территория большая, красивая, современная и многофункциональная: здесь можно и в футбол, и в шахматы сыграть, заняться воркаутом или кроссфитом, а также просто отдохнуть, пока дети играют на детских площадках. Я горд, что комплекс, построенный в Приокском районе, может стать примером для будущего благоустройства. Сейчас наша главная задача - сохранить комплекс в первоначальном виде. Уверен: жители обязательно нам помогут в этом", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

В день открытия на площадке прошли различные конкурсы для детей. Всех гостей праздника встречали аниматоры, жонглеры и ростовые куклы, а желающие смогли угоститься сахарной ватой.

В этом году в Нижнем Новгороде работы ведутся на 138 дворовых территориях и 15 общественных пространствах: это вторые очереди благоустройства в парках и скверах, а также новые объекты. Всего же в Нижегородской области в текущем году будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворовых территорий.