Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц Бизнес

Банк "Открытие" по итогам июля 2019 года занял пятое место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С начала года остатки средств физлиц в "Открытии" выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.

В пресс-службе пояснили, что банк "Открытие" предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в "Открытии" одни из самых привлекательных на рынке.

"Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов. Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета "Моя копилка" и "Накопительный", которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами", - сказал начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

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Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.