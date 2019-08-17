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Бизнес

Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц

30 августа 2019 13:03  [56] Бизнес

Банк "Открытие" по итогам июля 2019 года занял пятое место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С начала года остатки средств физлиц в "Открытии" выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.

В пресс-службе пояснили, что банк "Открытие" предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в "Открытии" одни из самых привлекательных на рынке.

"Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов. Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета "Моя копилка" и "Накопительный", которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами", - сказал начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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