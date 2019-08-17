"Круглосуточная торговля алкоголем – это крайность, к которой мы пока не готовы", - Андрей Моисеенко Общество

Директор департамента предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко рассказал, как по его мнению бороться с незаконной продажей алкоголя. Об этом он заявил в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев" 27 августа.

"Если говорить о тех механизмах, которые город видит в решении этой проблемы, то их три. О первом мы уже сказали – регулирование на уровне субъекта. Если разливайка находится в жилом доме в выкупленной квартире, то однозначно город против. Если это нелегальный бизнес, который торгует контрафактом, то его однозначно надо стирать с лица города. Если это винный магазин, который вешает вывеску "Бар" и круглосуточно продает алкоголь, то мы тоже против. И здесь инструмент регулирования также присутствует. За полгода уже 17 несанкционированных торговых объектов, которые торгуют контрафактом, были демонтированы. Это нелегальный бизнес. Рейды проводятся, штрафы накладываются", - отметил

"Нам нужны профессиональные цеха, нужна гастрономическая культура. И здесь хотелось бы видеть сильные и мощные объединения, которые скажут о стандартах, которые должны быть в том числе и на рынке алкоголя. Безусловно, сейчас на рынке незаконной торговли алкоголем есть коррупциогенный фактор. Этого можно избежать с помощью цифровой трансформации. Сейчас в режиме онлайн можно зайти на сайт, указать место, где торгуют алкоголем, и проблема будет решаться. Если кто-то получит взятку и закроет глаза на эту проблему, она все равно будет всплывать. Есть черный список предпринимателей, которые никогда не получат поддержку от города, потому что они ведут незаконную деятельность. Думаю, что будущее за этими тремя механизмами – регулированием, саморегулированием и цифровой трансформацией", - отметил он.