"Жители должны сами решать, размещать ли в своем доме кафе или магазин", - Наталья Федичева Общество

Заместитель главы администрации Сормовского района Наталья Федичева рассказала, что большинство обращений от жителей в администрации района касаются разливаек. Об этом она заявила в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев" 27 августа 2019 года.

"Разливайки можно разделить на два типа: те, которые работают в рамках какой-либо лицензии, и совсем незаконные. Основная проблема, которую описывают нам жители, - это систематическое нарушение общественного порядка со стороны посетителей этих заведений. Очень жаль, что в апреле 2018 года были приняты изменения, и у нас убрали возможность приходить в данные заведения, совершать у них закупку какого-либо алкоголя в закрытом виде. Кроме того, есть еще одна проблема: все эти полномочия можно применять только вместе с органами полиции. То есть мы приходим, составляем протокол на физическое лицо, потому что юридическое лицо начинает утверждать, что не давал распоряжения продавать алкоголь и просит привлекать к ответственности продавца. А разница в штрафах – в десять раз. Мы этот вопрос поднимали, чтобы штрафы увеличились", - отметила Федичева.

"У нас есть такое предложение: если объект пытается разместиться на первом этаже многоквартирного дома, то, я считаю, нужно ввести протокол публичного обсуждения с гражданами, вынести этот вопрос на общее голосование. Здесь было бы хорошее подспорье для жителей. Можно, как вариант, выходить рабочей группой на эти объекты и в случае выявлений нарушений со стороны МЧС или Роспотребнадзора обращаться в суд о запрете деятельности данного заведения. Но выходить именно к собственнику, запретить ему работать в этом помещении", - добавила она.