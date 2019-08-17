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Культура и отдых

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" провели "День знаний" для первоклассников

30 августа 2019 15:46  [75] Культура и отдых

Традиционный праздник "День знаний" для первоклассников – детей работников Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" состоялся в преддверии начала учебного года, 30 августа 2019 года.

В этом году была организована "Кулинарная школа" на Арт-кухне в торгово-развлекательном центре "Индиго LIFE". Под руководством опытных поваров ребята, разбившись на команды, постигали азы кулинарного искусства, пробовали то, что сами приготовили, и угощали своих родителей, детей развлекали и устраивали для них активные игры веселые аниматоры. "День знаний" прошел познавательно и интересно, а на память о нем каждый из маленьких гостей получил подарок.

Праздник для первоклассников стал одиннадцатым по счету. Место его проведения меняется ежегодно. В прошлый раз ребят пригласили на фабрику мороженого на Бору, а в 2017 году праздник состоялся в Нижегородском цирке.

"Каждый год мы стараемся сделать так, чтобы начало школьной жизни стало для ребят радостным и ярким событием, чтобы к учебе они приступали с хорошим настроением", – отметила руководитель центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

В новом учебном году в школу впервые пойдут 63 ребенка работников станций, тепловых сетей, исполнительного аппарата Нижегородского филиала, сервисных компаний "Т Плюс", а также Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ".

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