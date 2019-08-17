Еще два "Поезда здоровья" будут сформированы в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Еще два "Поезда здоровья" будут сформированы в Нижегородской области. Об этом говорилось в ходе заседания правительства региона под председательством губернатора Глеба Никитина.

"Поезда здоровья" начали курсировать по Нижнему Новгороду с 22 июля 2019 года.

"Реализация инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина "Доступная медицина" продолжается в регионе. "Поезда здоровья" курсируют по Нижнему Новгороду, получая широкий отклик у жителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, все плюсы губернаторской инициативы уже оценили жители Ленинского, Московского, Сормовского и Канавинского районов. На сегодняшний день проведено 2800 консультаций, почти 2000 исследований, 700 из которых узкие - флюорография и маммография. Самыми востребованными у нижегородцев в рамках работы "Поездов здоровья" в областном центре оказались невролог, офтальмолог и кардиолог.

"Мы считаем, что эту практику необходимо продолжать. По поручению губернатора Глеба Никитина мы закупаем еще 23 мобильных комплекса и будем формировать еще два "Поезда здоровья", - сказал Андрей Гнеушев.

Напомним, "Поезда здоровья" начали курсировать на территории Нижегородской области в 2018 году. С просьбой о включении в маршруты лечебно-диагностических лабораторий города Нижнего Новгорода на встрече с губернатором 24 июня 2019 года выступила член экспертного совета по реализации Стратегии Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

"Могу сказать, что работа поездов в городе действительно получает большой отклик у жителей - много благодарностей, много пожеланий. Для дальнейшей работы в этом направлении нам очень важна обратная связь", - сказала Татьяна Скоробогатова.

"Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения", - говорится в сообщении.