Глеб Никитин выразил соболезнования родным академика Глеба Абакумова Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным академика Российской академии наук, лауреата Государственной премии СССР, научного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Глеба Абакумова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выдающийся российский ученый скончался на 82 году жизни.

"Глеб Арсентьевич Абакумов был человеком, который всецело отдавал себя науке, обладал способностью генерировать прорывные идеи, работать на пределе возможностей. Еще долгие годы его жизненный и профессиональный путь будет служить для молодых исследователей примером истинной преданности делу", - сказал Глеб Никитин.