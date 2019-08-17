Последние новости рубрики Общество
30 августа 2019 16:55  [57] Глеб Никитин выразил соболезнования родным академика Глеба Абакумова
30 августа 2019 16:52  [40] Еще два "Поезда здоровья" будут сформированы в Нижегородской области
30 августа 2019 15:44  [118] Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали лидерами по обращениям к власти через соцсети
30 августа 2019 14:35  [154] Паломники Дивеевского монастыря украсили цветами Святую Канавку
30 августа 2019 13:47  [148] Более 12 тысяч нижегородских пациентов обследовали врачи "Поездов здоровья"
30 августа 2019 13:35  [154] Пятилетнюю Зарину Авгонову, три дня блуждавшую в лесу, выписали из больницы
30 августа 2019 12:57  [211] Игровой комплекс на улице Сурикова открыли в Нижнем Новгороде
30 августа 2019 12:41  [101] АПЗ получил диплом конкурса "Авиастроитель года"
30 августа 2019 12:38  [121] Минкульт РФ выделит Нижегородской области средства на создание модельных библиотек
30 августа 2019 12:12  [161] Прокуратура и АТИ обнаружили огромную свалку около р.Борзовка в Нижнем Новгороде
Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным академика Глеба Абакумова

30 августа 2019 16:55  [57] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным академика Российской академии наук, лауреата Государственной премии СССР, научного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Глеба Абакумова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выдающийся российский ученый скончался на 82 году жизни.

"Глеб Арсентьевич Абакумов был человеком, который всецело отдавал себя науке, обладал способностью генерировать прорывные идеи, работать на пределе возможностей. Еще долгие годы его жизненный и профессиональный путь будет служить для молодых исследователей примером истинной преданности делу", - сказал Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph