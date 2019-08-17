"СИБУР-Кстово" инвестирует 1,5 млрд рублей в реконструкцию системы очистки производственных сточных вод Бизнес

Фото: СИБУР-Кстово

"СИБУР-Кстово" инвестирует 1,5 млрд рублей в реконструкцию системы очистки производственных сточных вод. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Помимо того, что к 2021 году предприятие планирует реконструировать действующие объекты по очистке стоков, завод также намерен к этому сроку построить новую установку локальных очистных сооружений (ЛОС).

В ведомстве пояснили, что установка предназначена для сбора и очистки сточных вод от производства этилена, пропилена и бензола. Они будут подвергаться последовательной механической, физико-химической, биологической очистке и доочистке. Кроме того, установка ЛОС позволит в процессе очистки на 64% сократить выбросы в атмосферу.

Также на предприятии в ближайшие годы планируется модернизировать парк хранения жидких углеводородов, данный проект включает строительство новой эстакады и емкостей, оборудованных защитными понтонами для исключения попадания паров прямогонного бензина в атмосферный воздух. Этот проект в апреле 2019 года прошел общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Согласно проведенной оценке, строительство и эксплуатация объекта не окажут значительного влияния на окружающую природную среду и здоровье населения, а намечаемая деятельность соответствует требованиям российского законодательства в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также в настоящее время "СИБУР-Кстово" ведёт предпроектную подготовку по реконструкции факельной установки. Это необходимо для решения проблемы "сажевого горения". В ходе технического перевооружения будет заменён оголовок на существующем мачтовом факеле и трубопровод, который позволит обеспечить дополнительный объём пара для бездымного горения. В результате существующая факельная установка с новым оголовком позволит достичь бездымного горения в объёме до 100 т/ч.

Кроме того, в ходе модернизации к 2021 году планируется построить в дополнении к действующим объектам современную факельную систему закрытого типа, которая обеспечит бездымное горение в объёме 290 т/ч.