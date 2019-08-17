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Общество

Установлены виновные в разливе сточных вод на улицу Дзержинска

30 августа 2019 18:33  [25] Общество

Администрация Дзержинска установила виновных в разливе сточных вод на улице Науки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Разлив обнаружен 26 августа. Туда выехали сотрудники управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска. Установлено, что разлив произошел из коллектора, который не подключен к районным очистным сооружениям. Таким образом зафиксирован факт незаконной врезки.

В настоящее время несанкционированные врезки к коллектору забетонированы и сточные воды на улицу не поступают.

В ходе расследования выяснилось, что поступление неочищенных сточных вод в коллектор по несанкционированной врезке происходит от предприятий ООО ТД "Цвет". Поскольку коллектор является аварийным. По словам руководителя ТД "Цвет" Сергея Никитина, ему известно о неисправности аварийного коллектора с 2012 года.

Глава Дзержинска Иван Носков потребовал от руководителя предприятия принять меры к решению данного вопроса. По словам главы города, за долгие годы халатного отношения к проблеме водоотведения городу уже нанесен экологический ущерб, возможно — непоправимый.

Департаменту ЖКХ совместно с управлением экологии и лесного хозяйства поручено организовать работу по перекрытию незаконных врезок канализационных трубопроводов в колодцы аварийного муниципального коллектора в районе ул. Науки. Комитету по управлению муниципальным имуществом предписано направить в ОАО "Дзержинский водоканал" письмо об оказании содействия в проведении работ по перекрытию незаконных врезок в муниципальный коллектор.

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