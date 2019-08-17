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Экономика

Достройка домов АО "Жилстройресурса" в Нижнем Новгороде может быть осуществлена через его банкротство

31 августа 2019 11:15  [26] Экономика
Достройка домов АО Жилстройресурса в Нижнем Новгороде может быть осуществлена через его банкротство

Достройка домов АО Жилстройресурса в Нижнем Новгороде может быть осуществлена через его банкротство

Достройка домов АО "Жилстройресурса" в Нижнем Новгороде может быть осуществлена через его банкротство. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, 30 августа замглавы региона Сергей Морозов провел заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства,созданной по поручению губернатора Глеба Никитина.

На заседании и было доложено, что АО "Жилстройресурс" уже несколько лет переносит сдачу в эксплуатацию двух жилых домов - по ул. Ванеева, 10 (первоначальный срок ввода в эксплуатацию I полугодие 2016 года) и в границах улиц Б.Печерская, М.Горького, Белинского, Ковалихинская, Фрунзе (первоначальный срок ввода в эксплуатацию II квартал 2015 года).

При этом проверка инспекции Госстройнадзора показала, что у застройщика нет достаточных средств для достройки домов. С представителем застройщика обсуждалось несколько вариантов привлечения денег. В итоге было вынесено предупреждение, что если в ближайшее время АО "Жилстройресурс" не возобновит работы на объектах, достройкой объектов займутся через его банкротство и поиск нового инвестора.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Советского района Нижнего Новгорода выявлено нецелевое использование АО "Жилстройресурс" денежных средств дольщиков на сумму в 148,6 млн рублей.

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