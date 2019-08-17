Новое общественное пространство открылось в деревне Березовка Богородского района
Новое общественное пространство открылось в деревне Березовка Богородского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, благоустройство проищводилось в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
По словам главы администрации Богородского района Александра Сочнева, с жителями много раз обсуждалось, что они ходят увидеть в новом сквере.
"В итоге общественное пространство получилось многофункциональным и интересным", - сказал он.
В частности, в сквере появились тротуары, скейт-парк и детская площадка. В рамках озеленения высажены клены, сирень, сосны, дубы, пихты, рябины и липы. Также установлены фигуры-топиари джентльмена, дамы с зонтом, овечки и косулёнка. На это из федерального, областного и местного бюджетов было выделено 9,6 млн рублей.
"Благодаря участию людей в создании проектов благоустройства, контроле за ходом проведения работ у нас получится достичь поставленных целей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Всего в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе за 2019 год планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На это из федерального, областного и муниципального бюджетов предусмотрено больше 1,5 млрд рублей.
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