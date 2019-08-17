"Благодаря вашему труду обеспечивается бесперебойная работа ТЭК и химической промышленности", - Глеб Никин Экономика

Благодаря вашему труду обеспечивается бесперебойная работа ТЭК и химической промышленности, - Глеб Никин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

"Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовый сектор занимает в экономике региона огромное место. Профильные организации успешно развиваются, реализуют масштабные инвестиционные проекты, создают новые рабочие места. Сотрудники отрасли продолжают славные традиции, заложенные еще в советские годы. При этом проводятся новые научные исследования и внедряются передовые конструкторские разработки, позволяющие нашей стране сохранять лидирующие позиции в мире по этому направлению!

Благодаря вашему труду обеспечивается бесперебойная работа топливноэнергетического комплекса и химической промышленности. Эта работа требуют высокой самоотдачи и квалификации, преданности своему делу. На предприятиях нефтегазового сектора работают настоящие профессионалы, которыми по праву гордится страна. Уверен, что впереди у отрасли большие перспективы!

В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Пусть выбранное дело приносит только радость", - говорится в поздравлении.