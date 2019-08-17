Три человека погибли в ДТП 1 сентября в Кстовском районе Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП 1 сентября в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Согласно информации, трагедия произошла на 464 км трассы Москва-Уфа около 5:50 1 сентября.

По предварительным данным, водитель машины отечественного производства не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП 58-летняя женщина-водитель, а также пассажиры – 22-летний мужчина и 9-летняя женщина - погибли на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.