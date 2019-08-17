Голосование в рамках проекта "Вам решать" стартовало 1 сентября в Нижегородской области Общество

Голосование в рамках проекта "Вам решать" стартовало 1 сентября в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, органы местного самоуправления районов и городских округов предложили более 200 проектов на 1,9 млрд рублей для их финансирования из областного бюджета. Сумма на всех — 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Выбрать проекты, чья реализация будет профинансирована из бюджета области, жители смогут 1−15 сентября. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020.

Для голосования нужно на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" выбрать вкладку "Вам решать", а затем свою территорию. Там можно ознакомиться с проектами. Нажав на кнопку "голосовать" у понравившегося проекта, которая ведёт на сайт голосования. После введения номера телефона придёт СМС с проверочным кодом. Введя его можно будет проголосовать.

Отмечается, что проект инициирован губернатором Глебом Никитиным. Он пригласил жителей как можно активнее участвовать в голосовании, итоги которого напрямую влияют на решения властей.

"Требования к участникам голосования минимальны – нужен только номер телефона, на который придет сообщение для идентификации на сайте. Каждый житель может проголосовать за один проект того или иного района, но в количестве муниципалитетов мы граждан не ограничиваем. Ограничений по прописке и проживанию также нет. Исходим из того, что наши жители интересуются проектами именно своей территории, либо тех районов, в которых, например, у них есть дача, живут близкие. Проголосовать также можно будет в многофункциональных центрах", - подчеркнул Глеб Никитин.