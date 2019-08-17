"Более 50 тысяч человек посетили фестиваль "Высота" в Нижнем Новгороде", - Глеб Никитин Культура и отдых

Второй областной молодежный фестиваль "Высота" в Нижнем Новгороде посетили 52,144 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие состоялось 31 августа на площади Минина и Пожарского, а также на базе ГЦСИ "Арсенал". Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, фестиваль уже стал важной частью молодёжной жизни региона и заметной точкой на культурной карте страны.

"Самое важное в "Высоте" - это творческая энергия молодежи, которая и является организатором события. После проведения первого фестиваля сразу же было принято решение сделать его ежегодным. Видя, сколько людей приняли участие в "Высоте", нет сомнений в правильности этого решения. Я благодарен тем, кто устроил такой праздник и стал его участником", - отметил глава региона.

"Важно и то, что "Высота" не только самодостаточное событие, но и отправная точка для реализации других мероприятий. В регионе обязательно будет продолжена реализация инициатив Совета по делам молодёжи при губернаторе", - добавил Глеб Никитин.

31 августа площадки фестиваля "Высота" посетили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин. Как отметил Андрей Гнеушев, такие мероприятия раскрывают большой потенциал нижегородской молодежи.

"Действительно, испытываю гордость за нашу молодежь. На площадке фестиваля "Высота" мы видим активных, уверенных, заинтересованных, спортивных ребят, которые вовлечены в процесс и обучения, и занятия спортом, и новые технологиями. Мы понимаем, что у нижегородской молодежи большие перспективы", - отметил Андрей Гнеушев.

"Самый главный показатель – количество ребят, пришедших на фестиваль, вдвое превысило количество участников прошлого года. Мы считаем, что программа была подобрана так, что она вызвала большой интерес, была востребована и каждый, кто пришел на площадь, нашел для себя то пространство, в котором он смог увидеть то, что заставило его поучаствовать в этом самым активным образом", - добавил Сергей Злобин.

Фестиваль "Высота" объединил на своей территории более 70 локальных молодежных сообществ. Помимо главной сцены, на фестивале были представлены следующие тематические площадки: "Территория общин" для знакомства с культурой народов, проживающих на территории Нижегородской области, на "Территории молодежных объединений" можно было узнать о том, что объединяет молодежь нашей области, "Территория автофестиваля" подарила посетителям драйв и скорость, выставку "необычных" автомобилей и возможность прокатиться на тюнингованном авто для всех желающих, "Территория спорта" - объединила различные танцевальные направления, йогу, а также открытый кубок по уличной атлетике, стритлифтингу и ОФП, "Территория уличной культуры" - для тех, кто следит за модой - в одном месте были представлены все стильные коллаборации и новые тенденции, "Территория киберспорта" - площадка, где каждый смог показать свои умения в компьютерных состязаниях, на "Территории лектория" для гостей были организованы познавательные мастер-классы от федеральных спикеров и презентация молодежных проектов.

Отметим, фестиваль "Высота" организован в рамках федерального проекта "Социальная активность» национального проекта "Образование" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Реализация проекта направлена на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных и молодежных инициатив, в том числе в сфере добровольчества.

Мероприятие организовано Советом по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области при поддержке Правительства Нижегородской области. Также партнерами фестиваля стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В 2019 году организаторы фестиваля ставят перед собой цель "взять новую высоту" и объединить все драйверы современной молодежи на одной площадке. Задачи фестиваля - укрепление неформальных связей в молодежной среде, развитие молодежной политики в современных трендах и сотрудничество общественных организаций.