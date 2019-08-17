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Бизнес

Банк "Открытие" предлагает повышенную ставку по счету "Моя копилка" держателям Opencard

02 сентября 2019 11:18  [53] Бизнес

Банк "Открытие" предлагает повышенную ставку по счету "Моя копилка" держателям Opencard. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что всем клиентам, активировавшим полученную в банке карту в период с 1 августа по 30 сентября 2019 года включительно, банк предлагает повышенную ставку по счету "Моя копилка" - 7% годовых.

Специальная ставка будет действовать на остаток от 10 тысяч рублей 1 сентября по 31 октября 2019 года. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе банка "Открытие" на территории всей страны.

"Накопительный счет "Моя копилка" - один из наиболее популярных продуктов банка "Открытие". Его главным преимуществом является возможность свободно управлять своими средствами (пополнение и снятие без ограничений), при этом процент на остаток по данному продукту выше, чем по классическим вкладам с аналогичными условиями", - сообщили в пресс-служба банка.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

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