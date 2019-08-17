"Гидромаш" вошел в число 100 лучших предприятий России Бизнес

Фото: Пресс-служба Гидромаша

"Гидромаш" вошел в число 100 лучших предприятий России. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В пресс-службе пояснили, что соответствующий сертификат Научно-исследовательский институт социального развития и предпринимательства выдал предприятию по результатам комплексной независимой оценки. Она осуществлялась по следующим направлениям: соответствие требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности (товаров, услуг); степень эффективности производства продукции; уровень компетенции, подтвержденный многолетней профессиональной практикой; хорошая деловая репутация; высококвалифицированный менеджмент и персонал.

Главным принципом отбора предприятий стала достоверность обрабатываемой информации.

Сертификат соответствия статусу "100 лучших предприятий России", полученный "Гидромашем", является сертификатом государственного образца, утвержденным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), и подтверждает включение в Единый реестр (регистрационный номер РОСС RU.СРП700089-090 со сроком действия до 3.09.2020 года).

Данный реестр создан и ведется при содействии Росстандарта для повышения конкурентоспособности, выявления, поддержки и маркирования эффективных производителей продукции и услуг.