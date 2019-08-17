"В регионе есть большой задел для развития социального предпринимательства", - Глеб Никитин Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии международного инклюзивного форума для социальных предпринимателей "Территория РИТМА" 1 сентября 2019 года в Городецком районе. В мероприятии принимают участие 170 человек из 20 регионов России, а также из-за рубежа – Кипра и Израиля.

"Даже само название - "Территория РИТМА" - обладает притягательной силой. Это интерес, движение, активность. Я не мог не приехать на такое мероприятие и, думаю, это станет традицией. Такое событие помогает раскрыться каждому человеку, понять, как открыть свое дело и совершить реальный прорыв", - отметил губернатор.

Автор проекта "Территория РИТМА", председатель НРООИ "Ковчег" Роман Пономаренко рассказал, что мероприятие готовилось полгода.

"Мы приглашаем таких спикеров, даем такие инструменты, которые помогают развиваться в этом направлении. Наши участники – это лидеры будущего. Важно, что каждый из них хочет действительно что-то изменить в этой жизни - окружающее пространство, себя, ставят себе цель и не боятся ее достигать", - сказал Роман Пономаренко.

В ходе открытия форума Глеб Никитин пообщался с участниками и ответил на их вопросы. Как отметил глава региона, недавно президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В рамках изменений закрепляется понятие социального предпринимательства.

"В регионе есть большой задел для развития социального предпринимательства. У нас действуют различные грантовые конкурсы для социальных предпринимателей. Наиболее яркий пример подобной программы – это "Начни своё дело", которая успешно реализуется в Выксе. Там партнёром выступает Выксунский металлургический завод. Благодаря этой программе в городе открылись медицинские учреждения, детские развивающие центры, агентства социального обслуживания и другие организации социальной направленности. Было создано около 50 новых рабочих мест. Другой пример ресурсной поддержки - ежегодный региональный грантовый конкурс "Новые возможности", по итогам которого выдаются гранты в размере до 150 тысяч рублей. По итогам двух этих программ более 30 предпринимателей получили стартовый капитал для своего бизнеса. А всего для проектов социальных предпринимателей было привлечено более 7,5 миллионов рублей внебюджетных средств", - добавил Глеб Никитин.

В регионе действует "Центр инноваций социальной сферы" и 5 социальных бизнес-инкубаторов. Информацию обо всех мерах поддержки можно найти на сайте ЦИСС52.рф.

Фото: Юлия Горшкова

"Серьезным подспорьем для развития социального предпринимательства становятся национальные проекты. В частности нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Около 46 миллионов рублей выделяется для развития социального предпринимательства в моногородах. Социальные предприниматели могут участвовать и в других мероприятиях нацпроекта", - отметил глава региона.

Всего сейчас в реестре социальных предпринимателей в Нижегородской области 1 500 организаций.

В 2018 г. проект "Территория РИТМА" стал победителем в специальной номинации конкурса "Лучший социальный проект года", итоги которого подводили в Сочи на инвестиционном форуме. Подать заявку можно на сайте ЦИСС52.рф.



СПРАВКА:



Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория Ритма: "Я – предприниматель своей жизни" проходит с 1 по 4 сентября 2019 года. Проект реализуется в Нижегородской области третий год подряд.



Форум является "социальным лифтом" для молодых людей, как

с ограниченными возможностями, так и без них, драйвером социальных инициатив. Организаторы форума готовы тиражировать опыт в других регионах.