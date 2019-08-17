Пьяный водитель Audi врезался в машину с ребенком в Борском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель Audi в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ, где находился 10-летний мальчик. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 1 сентября 2019 года в 01:15 в п. Неклюдово Борского района, когда пьяный 37-летний водитель, управляя Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ 2114.

В результате ДТП пострадали лишь находящиеся в автомобиле ВАЗ водитель и ребенок-пассажир. Водитель, 30-летний молодой мужчина, отделался ссадинами, и после оказания первичной медицинской помощи, его отпустили домой. 10-летнему мальчику также госпитализация не потребовалась. Его доставили в больницу и, осмотрев, отпустили.