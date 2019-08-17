Подорожание авиабилетов анонсировали в России Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Авиабилеты в России могут подорожать на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом "Известиям" сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Причина - рост цен на топливо

По его словам, причиной подорожания станет регистрируемое с начала 2019 года повышение цен на авиакеросин на 1,5-2%. За 2018 год этот рост превысил порог в 30%. Эксперт отметил, что цена на авиатопливо составляет порядка трети стоимости билета.

Как сообщили в Ассоциации, в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили почти 54 млрд рублей. При этом в I квартале, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Механизм компенсации не поможет

Сдерживать цены на авиабилеты должен помочь демпфер на керосин. Это механизм поддержки авиакомпаний, который вступил в действие 1 августа 2019 года. Он позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тысяч рублей за тонну.

Однако, в данной ситуации, демпфер в АЭВТ посчитали малоэффективным.

"Установленная кабмином планка слишком высока - условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию", - пояснил "Известиям" Борис Шокуров.

Кроме того, в пресс-службе Минфина "Известиям" сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если только нефть подорожает до $65 за баррель.

Тем не менее, с 2015 года авиаперевозчики получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за тонну. На эти цели из российского бюджета в 2018 году выделили 21 млрд рублей.