Подорожание авиабилетов анонсировали в России

Авиабилеты в России могут подорожать на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом "Известиям" сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
Причина - рост цен на топливо
По его словам, причиной подорожания станет регистрируемое с начала 2019 года повышение цен на авиакеросин на 1,5-2%. За 2018 год этот рост превысил порог в 30%. Эксперт отметил, что цена на авиатопливо составляет порядка трети стоимости билета.
Как сообщили в Ассоциации, в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили почти 54 млрд рублей. При этом в I квартале, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Механизм компенсации не поможет
Сдерживать цены на авиабилеты должен помочь демпфер на керосин. Это механизм поддержки авиакомпаний, который вступил в действие 1 августа 2019 года. Он позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тысяч рублей за тонну.
Однако, в данной ситуации, демпфер в АЭВТ посчитали малоэффективным.
"Установленная кабмином планка слишком высока - условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию", - пояснил "Известиям" Борис Шокуров.
Кроме того, в пресс-службе Минфина "Известиям" сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если только нефть подорожает до $65 за баррель.
Тем не менее, с 2015 года авиаперевозчики получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за тонну. На эти цели из российского бюджета в 2018 году выделили 21 млрд рублей.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+