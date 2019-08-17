Трехлетняя девочка-пассажир Volkswagen попала в больницу после ДТП с лосем под Кстово Происшествия

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Трехлетняя девочка-пассажир автомобиля Volkswagen попала в больницу после того, как автомобиль, в котором она находилась, столкнулся с лосем в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло 1 сентября в 21:30 на 455 км автотрассы Москва – Уфа, когда 35-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на лося, который неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате госпитализация потребовалась и водителю и находящемуся вы машине трехлетней девочке. Водитель получил сотрясение головного мозга. С какими травмами в больницу попала девочка — не уточняется.