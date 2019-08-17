Последние новости рубрики Происшествия
02 сентября 2019 12:35  [84] Трехлетняя девочка-пассажир Volkswagen попала в больницу после ДТП с лосем под Кстово
02 сентября 2019 12:12  [90] Пьяный водитель Audi врезался в машину с ребенком в Борском районе
02 сентября 2019 11:56  [142] Пятилетний мальчик-пассажир ВАЗа попал в больницу после ДТП в Богородском районе
31 августа 2019 12:35  [320] Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня бомбы
30 августа 2019 11:03  [654] Пострадавший при пожаре на заводе "Красное Сормово" нижегородец скончался
30 августа 2019 10:41  [396] Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе
30 августа 2019 10:02  [252] Восемь лет получил житель Нижегородской области за убийство брата, не купившего новогодние подарки
30 августа 2019 09:32  [410] Двоих тяжелобольных доставили из Грозного в Нижний Новгород спецбортом МЧС (видео)
29 августа 2019 15:27  [378] Подросток погиб за рулем автомобиля в Нижегородской области
29 августа 2019 13:19  [460] МВД проверяет информацию о нижегородке, якобы покупающей щенков для лечения от туберкулеза
Происшествия

Трехлетняя девочка-пассажир Volkswagen попала в больницу после ДТП с лосем под Кстово

02 сентября 2019 12:35  [84] Происшествия

Фото: YouTube

Трехлетняя девочка-пассажир автомобиля Volkswagen попала в больницу после того, как автомобиль, в котором она находилась, столкнулся с лосем в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло 1 сентября в 21:30 на 455 км автотрассы Москва – Уфа, когда 35-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на лося, который неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате госпитализация потребовалась и водителю и находящемуся вы машине трехлетней девочке. Водитель получил сотрясение головного мозга. С какими травмами в больницу попала девочка — не уточняется.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph