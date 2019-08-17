Депутаты Думы Дзержинска поздравили школьников и студентов с началом учебного года Общество

Фото: Дума Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска поздравили школьников и студентов с началом учебного года 2 сентября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе городской Думы, председатель Сергей Попов посетил школы №5" и №7, чтобы лично поздравить педагогические коллективы, учеников и их родителей.

"День знаний – большое событие в жизни учителей, родителей, школьников, особенно первоклассников, которые первый раз в жизни переступают порог школы. От всей души пожелаю, чтобы учебный год прошёл для всех замечательно, всем ученикам получить максимум знаний, первоклассникам - новых открытий и друзей, одиннадцатиклассникам – успешной сдачи ЕГЭ, родителям – терпения, а учителям – успехов", - сказал Сергей Попов.

Другие депутаты городской Думы также пришли в гости в учебные заведения, которые находятся на их округах: Денис Савинов (округ №30) и Николай Пивняк (округ №33) побывали в школе №30.

В День знаний депутаты-"единороссы" передали первоклассникам сертификаты страхования от несчастного случая. В рамках проекта "В будущее с "ЕР" с 2003 года все первоклассники региона получают страховку на 2019-2020 учебный год. Она действует с момента, когда ученик вышел из дома в учебное заведение, и защищает его до тех пор, пока он не вернется домой. Страховая сумма составляет 50 тысяч рублей.

В школах Дзержинска в этом году будут учиться 23 064 школьников. В первых классах за парты сели 2 603 ребенка.