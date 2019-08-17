Делегация АПЗ презентовала на МАКСе ряд новинок и провела ряд переговоров Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

Делегация АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" (АПЗ) презентовала на 14-ом Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском (проходил с 27 августа по 1 сентября) ряд новинок и провела ряд переговоров. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев сказал, что завод впервые на авиасалоне мы выставляется своим стендом.

"Этому способствовало многолетнее участие нашего предприятия в различного рода корпоративных стендах. Мы представляем наши новые разработки по электромеханическим приводам, которыми активно интересуются такие авиационные компании, как "Иркут", "Сухой" и ряд других", - пояснил руководитель АПЗ.

"На нашем стенде и другие новейшие разработки, и в их числе впервые представленный на МАКСе перспективный образец беспилотника "Грач", прошедший ряд полетных экспериментов и успешно представленный руководству страны на прошедшем в июне международном форуме "Армия-2019". БПЛА "Грач" - это длительное время нахождения в полете, зависание над определенной точкой, всепогодные условия применения, малое время готовности и компактная транспортировка, высокий ресурс", - сказал Олег Лавричев.

"Мы в сотрудничестве с Воронежской военно-воздушной академией и ООО "АПКБ" прошли определенный путь, но на ближайшие год-полтора перед нами стоят ещё очень серьезные задачи по доработке изделия. Я с большим энтузиазмом отношусь к перспективе производства БПЛА "Грач", поскольку оно является законченным. Так сложилось исторически, что наш завод всегда выступал в роли комплектатора. И сегодня мы демонстрируем законченное изделие, востребованное широким спектром различных компаний под разные задачи, поэтому связываем с этим будущую загрузку нашего предприятия", - добавил руководитель АПЗ.

В первые дни работы авиасалона Олег Лавричев провел несколько важных рабочих встреч с партнерами. В частности, состоялись конструктивные переговоры с представителями компании - оператора информационных систем "Аэромакс", занимающейся комплексными инновационными решениями с использованием БПЛА и геоинформационных систем.

В настоящее время компания ведет работу по расширению линейки беспилотников и предлагает их к использованию на гражданском рынке для решения различных задач МЧС, для лесного хозяйства, банковских структур, Почты России и т.д. Как сообщили в пресс-службе, встреча состоялась по инициативе и с участием председателя совета директоров компании "Аэромакс" Валерия Шанцева, намечены общие актуальные и интересные для обеих сторон задачи.

Также на площадке МАКСа Олег Лавричев провел переговоры с руководством Промсвязьбанка по вопросам кредитования на выгодных для предприятия условиях. Это уполномоченный банк по работе с предприятиями ОПК по сопровождению контрактов по ГОЗу.

Кроме того, делегация Арзамасского приборостроительного завода посетила экспозицию Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - ведущего производителя средств противовоздушной обороны. На выставке были представлены известные образцы продукции Концерна - ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор". Приборостроители общались с разработчиками и производителями, знакомились с новыми технологическими возможностями.

В рамках работы авиасалона прошла серия важных переговоров. В частности, состоялась встреча с представителями немецкой машиностроительной компании Liebherr. Сотрудничество арзамасских приборостроителей с этой фирмой началось два года назад (для ознакомления с ее технологическими возможностями и продукцией делегация АО "АПЗ" побывала в г.Линденберге). На стенде предприятия специалисты ООО "АПКБ" (дочернего предприятия АПЗ) во главе с директором Владимиром Евсеевым встретились с ведущим конструктором компании Гвидо Вебером и представителем закупочного подразделения Liebherr Ильей Крухом.

Гостям продемонстрировали действующие образцы перспективных электромеханических приводов, также обсуждался вопрос об участии предприятия в федеральной немецкой программе, связанной с производством беспилотного такси - электромеханические приводы разработки АПКБ выигрывают в ценовом предложении, по сравнению с аналогичной европейской продукцией.

"Нам было бы очень интересно поучаствовать в данной программе, тем более что мы можем предложить комплексное решение - изготовление не отдельного привода, а полностью системы управления. Так что в конце сентября 2019 года будем ждать представителей Liebherr уже для ознакомления с техническими возможностями нашего предприятия", - сказал директор ООО "Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро" Владимир Евсеев.

"Также в рамках работы авиасалона нами проведен целый ряд деловых встреч, направленных на выявление потенциальных партнеров, а также продолжение сотрудничества с уже имеющимися. Состоялись переговоры с представителями ОКБ "Сухой", в частности, обсуждалось совместное участие нашего предприятия в одном из проектов, техзадание которого практически завершено и сейчас идет его подписание соответствующими военными структурами, по словам генерального директора ОКБ "Сухой" Михаила Стрельца, в сентябре мы должны выйти уже на контрактацию. Обсудили вопросы, связанные с затратной частью, с калькулированием, степенью участия контрагентов, в частности, ряда наших вузов, а также Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). И эта встреча является одним из важнейших моментов нашей работы на авиасалоне", - добавил Владимир Евсеев.

"Очень впечатляют ваши возможности, технологии в плане электромеханических приводов, на которые мы сейчас тоже переходим в рамках более электрического самолета, если мы думаем о больших пассажирских самолетах. А также для маленьких летательных аппаратов, таких как летающие такси. Для всех этих летательных аппаратов электромеханическая технология является ключевой, и нам, естественно, данное направление очень интересно", - поделился старший эксперт по системам управления Liebherr Гвидо Вебер.

"С Арзамасским приборостроительным заводом у нас пока нет конкретных совместных проектов, но в нашей компании сейчас запускаются научные проекты, которые как раз занимаются электромеханическими технологиями, и я уверен, что у нас появятся возможности посотрудничать с АПЗ", - выразил надежду эксперт.

В пресс-службе сообщили также, что сотрудничество с ОКБ "Сухой" АПЗ ведет с 2014 года. И в рамках деловой программы специалисты завода пообщались с представителями компании "Сухой", в частности, с главным конструктором по системам управления летательными аппаратами Сергеем Константиновым, в обязанности которого входят контроль и разработка всех систем управления, в том числе на перспективные истребители Т-50, тяжелый беспилотник "Охотник", Су-35 и ряд других, а также контроль совместной разработки перспективного привода управления.

"Мы определили АПЗ как ведущее предприятие в области электромеханических рулевых приводов большой мощности, - рассказал Сергей Константинов. - Сейчас мы должны создать штатный образец привода, который должен явиться базовым образцом для дальнейших разработок и внедрения по программе "Более электрический самолет". Это направление работы очень актуально и требует проведения многогранных научно-технических исследований в области энергетических систем, в разработке мощных электрических приводов. АПЗ, с нашей точки зрения, является одним из ведущих предприятий в области разработок систем для летательных аппаратов, обладает соответствующим потенциалом инженеров, техников, технологов. Производство способно выполнить эти наукоемкие программы изготовления высокоточной механики и электроники, - сказал Сергей Константинов.

Внимание посетителей привлекла и одна из последних разработок ООО "АПКБ" и МАИ - робот Филя. С виду Филя - обычная мягкая игрушка-собака. Но впереди у этого виляющего хвостом песика с функцией собеседника большое будущее. И этот экспонат, рабочее название которого СР-1, лишь первый этап работы АПКБ в области нейроэлектроники, в создании так называемых социальных роботов. Сейчас ведется отработка программного обеспечения, и очень скоро мы увидим прототип робота в так называемом предсерийном варианте.

Фото пресс-службы АПЗ: Робот Филя и БПЛА Грач

За дни работы МАКСа в мероприятии участвовали 827 компаний из 33 государств. В официальном открытии авиасалона приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.