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Политика

"Именно в школе ребята получают необходимые знания и определяются с выбором будущей профессии", - Евгений Лебедев

02 сентября 2019 13:12  [64] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и глава администрации Борского городского округа Александр Киселев приняли участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний 2 сентября 2019 года в школе №2 городского округа г. Бор.

Спикер регионального парламента поздравил школьников с началом нового учебного года. По традиции Евгений Лебедев вручил первоклассникам страховые полисы в рамках проекта "В будущее с "Единой Россией!"

Для участников мероприятия была организована праздничная программа "Радуга успеха" с выступлениями детских творческих коллективов. Также состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, памятнику 10-й армии, мемориальным доскам выпускников школы.

В этот день в школе была торжественно открыта "Парта героя", посвященная ее выпускнику – летчику-испытателю Виктору Короткову. В 1988 году он погиб, уводя самолет с отказавшим двигателем в сторону от жилых массивов.

Проект предусматривает установку в начальных классах специальных парт с информацией о героях, учившихся в этой школе. За партой будут сидеть ученики, показавшие самые высокие результаты в учебе и активно занимающиеся общественной работой.

"Школьные годы – важнейший период в жизни человека. Именно здесь ребята получают необходимые знания, определяются с выбором будущей профессии, приобретают верных друзей на всю жизнь. Поэтому начало учебного года - радостный и ответственный день. Верю в то, что из этой школы в будущем выйдут в большую жизнь новые поколения ученых, промышленников, военных, педагогов, врачей, деятелей культуры, которые обязательно прославят наш Бор, Нижегородскую область и Россию", - подчеркнул Евгений Лебедев.

Также председатель Законодательного собрания провел открытый урок, посвященный Году детского чтения в Нижегородской области и 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

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