Новая школа на 340 учеников открылась к учебному году в поселке станции Суроватиха Общество

Школа в поселке станции Суроватиха Фото: Николай Нестеренко

Новая школа на 340 учеников открылась к учебному году в поселке станции Суроватиха в Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С началом нового учебного года школьников и педагогов поздравил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"В рамках реализации национального проекта "Образования", всех федеральных и региональных проектов мы продолжаем строить и технически дооснащать школы региона в соответствии со всеми требованиями времени", - сказал Андрей Гнеушев.

Строить школу на 425 мест в Суроватихе начали еще в 2016 году, но в связи с тем, что в проект пришлось вносить изменения, объект не был введен в эксплуатацию в установленный срок.



В июле в ходе рабочего визита в Дальнеконстантиновский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал готовность общеобразовательной школы и дал поручение открыть учебное заведение к новому учебному году.

По словам директора школы Светланы Чанаевой, сегодня за школьные парты сядут 343 ученика, в том числе 44 первоклассника.

"Все кабинеты нашей новой школы оснащены современной техникой, есть спортивный блок, два спортивных зала, бассейн, кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники, школьного лесничества. В школе функционирует свой историко-краеведческий музей, в котором ведется большая работа по изучению истории и этнографии родного края, ежемесячно выпускается школьная газета, выходят выпуски школьного телевидения", - рассказала Светлана Чанаева.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин, строительство этой школы всегда было предметом особого депутатского контроля с точки зрения исполнения сроков и качества выполнения работ. На объекте неоднократно проводились выездные совещания, чтобы купировать возникающие вопросы и ускорить сроки сдачи школы.

"Мы здесь провели много времени, чтобы решить все проблемы, и совместными с правительством области усилиями преодолели трудности. Надеюсь, что эта школа станет залогом успешной жизни и качественного образования детей. Глядя на эмоции ребят, родителей и педагогов есть твердое ощущение, что все наши труды прошли не зря", - добавил Денис Москвин.

Депутат также добавил, что строительство такой большой школы в небольшом населенном пункте показывает, что наше образование развивается, а инфраструктура районов региона улучшается.

В новой школе создана современная учебно-материальная база. Это 25 кабинетов, оборудованных интерактивными досками и мультимедийными установками с выходом в Интернет, комбинированная мастерская и библиотека на 16 тысяч экземпляров книг. При школе есть свой учебно-опытнический участок - 25 соток.

Кроме того, на базе учебного заведения действуют инновационные площадки: на муниципальном уровне "Технология развития критического мышления школьников на основе технического творчества"; на региональном уровне "Развитие психолого-педагогической компетентности родителей в условиях партнерства школы и семьи" (НИРО).