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Общество

Иван Носков 2 сентября посетил торжественные линейки в трех школах Дзержинска

02 сентября 2019 18:01  [26] Общество

Глава Дзержинска Иван Носков 2 сентября посетил торжественные линейки в трех городских школах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Первым учебным заведением стала городская коррекционная школа. Это специализированное учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ней 40 учителей и специалистов работают со 167 детьми по особым адаптированным программам начального общего образования. В 2019 году Дзержинская коррекционная школа стала участником федерального проекта "Современная школа" по созданию современных условий по подготовке детей к профессии.

Далее Ивана Носкова встречали в основной школе №25 поселка Бабино. В ней учится 175 детей из поселков Юрьевец, Петряевка, Колодкино, Игумново, Дачный с первого по девятый класс. Как отметили в пресс-службе, за годы работы в школе сложился коллектив единомышленников, который успешно реализует задачи образовательной деятельности, обеспечивает работу объединений дополнительного образования детей в школе, в том числе школьного краеведческого музея. К поздравлениям главы города начальник территориального управления администрации города Александр Дряхлов и депутат городской Думы Евгений Минервин.

Третьей стала средняя школа №10. В ней обучаются 472 ребенка в 18 классах.

"Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего", - подчеркнула директор школы Пугачева Светлана Сергеевна. С приветственным словом также выступил депутат городской Думы Сергей Елизаров. По итогам государственной итоговой аттестации 2019 года выпускники школы показали хорошие результаты.

В каждой школе Иван Носков поздравлял учеников, говорил добрые слова педагогам и родителям.

"День знаний – это всегда волнительно, это особенный день, когда начинается новый этап в жизни. Я давно школу окончил, но каждый раз готовлюсь к 1 сентября словно впервые", - поделился глава города.

В Дзержинске 2 сентября торжественные линейки прошли в 39 школах. За парты сели около 23 тысячи школьников, из них более 2,5 тысяч - первоклассники.

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